В Ставрополе за ночь после ливня расчистили 48 ливневок

В Ставрополе коммунальщики после мощного ливня, который обрушился на город 25 мая, расчистили от веток и листвы 48 ливневок. Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, работы продолжались всю ночь.

Основная причина скопления воды на проспекте Российском и улице 45-я параллель не в засоренной ливневой канализации, которую тщательно прочистили весной, а в наносе стихией земли, веток, листвы с прилегающих полей на ливневые решетки.

По словам специалистов, они не давали возможности быстро принять большие потоки воды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после сильных проливных дождей в Ставрополе, прокуратура Промышленного района организована проверку деятельности коммунальных служб и органов местного самоуправления.

Выяснилось, что из-за сильных дождей произошли подтопления на улицах города, в том числе на ул. Тюльпановая и Рогожникова.

Например, в одном из случаев из-за затопления и размытия участка дороги по ул. Тюльпановая краевого центра поход с детьми в детский сад № 86 оказался затруднительным.