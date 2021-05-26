«Россети Северный Кавказ» обеспечат энергомощность газораспределительному предприятию на Ставрополье

Фото: Россети.

Объект расположен в селе Юца Предгорного района края. Мощность в объеме 5 кВт газовой компании потребовалась для обеспечения электроэнергией стационарного газорегуляторного пункта (ГРП), в котором размещены оборудование и устройства, предназначенные для дополнительной очистки газа от механических примесей, снижения давления газа после газораспределительной станции и поддержании его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной подачей потребителям.

Основным источником питания для ГРП станет подстанция 35/10 кВ «Юцкая». Для обеспечения газового объекта необходимым объемом мощности сетевая компания от точки присоединения до границ земельного участка заявителя построит линию электропередачи напряжением 0,4 кВ. Ее общая протяженность составит 120 метров. Кроме этого, энергетики обеспечат организацию учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

Проектом также предусмотрен монтаж распределительного устройства (РУ) и выполнение изолированного ответвления от места присоединения до РУ объекта. Завершить работы специалисты планируют летом этого года.