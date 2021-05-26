В Пятигорске 29 и 30 мая центр города временно закроют для транспорта

29 и 30 мая в Пятигорске перекроют центральные улицы. В эти дни в ставропольском курорте состоится полумарафон KAVKAZ.RUN. В столицу СКФО съедутся бегуны со всей России.

При этом маршруты будут пролегать по центральным улицам и окрестностям Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Так, из-за соревнований 29 мая с 07:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта на проспекте Кирова от дома № 1 до дома № 17 города.

30 мая с 06:00 и до окончания забегов будут перекрыты кольцевая дорога вокруг горы Машук, а также участки улиц Красноармейской, Лермонтова, Карла Маркса и Братьев Бернардацци.

Администрация Пятигорска просит местных жителей с пониманием отнестись к ограничениям в эти дни.