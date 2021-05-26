Во Владикавказе стартовал форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Форум Общественной палаты РФ «Сообщество» начал свою работу с пленарной сессии во Владикавказе. Впервые после годового перерыва мероприятие проходит в очном формате. Тема пленарной сессии, участие в которой принял и руководитель республики, - «Общественный контроль - инициатива, участие, результат!».

Перед началом Сергей Меняйло вместе с секретарем ОП РФ Лидией Михеевой обсудил итоги работы выездного заседания комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, участники которого посетили объекты теплоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов, дорожного строительства, благоустройства городской среды, очистных сооружений, ознакомились с работой управляющих компаний республики.

Встреча с представителями Общественной палаты продолжилась в Национальной научной библиотеке.

- Тема, которая сегодня звучит на форуме, крайне актуальна, - сказал, приветствуя гостей, Сергей Меняйло. - Встречаясь с представителями Общественной палаты и Общероссийского народного фронта республики, я предложил им использовать не только инструменты общественного контроля, но и выступать экспертами в некоторых важных вопросах, предлагать решения. В свою очередь, органам исполнительной власти поставил задачу: при возникновении спорных вопросов, которые вызывают социальное напряжение, работать на площадках Общественной палаты, напрямую с людьми. От вашей деятельности зависит очень многое. Надеюсь, что по итогам работы форума будут подготовлены предложения, которые можно претворить в жизнь.

В первый день на форуме работали 5 тематических площадок: «Общественный контроль», «Региональные приоритеты», «Некоммерческий сектор», «Туризм на Северном Кавказе» и «Социальное проектирование». Основные темы круглых столов и дискуссий: молодежная политика и гражданское общество в развитии Северного Кавказа и укреплении межнационального единства, доступ негосударственных организаций на рынок социальных услуг и функционирование социальных лифтов, деятельность общественных наблюдательных комиссий и устранение диспропорции территориального развития региона.

Во второй день пройдут круглый стол на тему «Актуальные вопросы общественного контроля за избирательным процессом», выездное заседание Совета молодых ученых СКФО, панельная дискуссия «Общественный контроль за качеством школьного питания», питчинг-сессия «Питчинг социальных проектов РСО - Алания» и другие мероприятия.

НАША СПРАВКА

Форум «Сообщество» - это открытая площадка для диалога между представителями власти и общества: чиновниками, бизнесменами, членами НКО и активными гражданами, заинтересованными в качественных изменениях жизни российского социума.

Основной задачей каждого форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, формирование импульса для развития гражданского общества в РФ.