Ставропольский режиссер провел кастинг местных талантов для фильма о Сирии

В Ставропольском крае местный режиссер решил снять фильм о военнослужащих в Сирии. Он провел кастинг, во время которого отобрал актеров второго плана и массовки. Следующий отбор пройдет в Буденновске.

По словам режиссера, он хочет привлечь тех молодых ребят, которые занимаются актерским мастерством непрофессионально. Так он найдет нераскрытые таланты и даст им возможность выдвинуть Ставропольский край в большое кино.

Отметим, в фильме будет показан подвиг российских солдат в одной из военных операций в Сирии.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Железноводске во всю идут съемки картины "Нинель", к которой также был проведен кастинг. Режиссеры заинтересованы в талантливых актерах из региона.