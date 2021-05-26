Территорию ДК в селе Водораздел Ставрополья благоустроят за 7 млн рублей

В администрации Андроповского округа, где находится село Водораздел, рассказали о грядущем благоустройстве территории у Дома культуры. Работы пройдут по национальной программе "Формирование комфортной городской среды". Стоимость обновления - 7 миллионов рублей.

Долгое время учреждение окружал только пустырь с разрушенной детской площадкой. Но скоро здесь положат плитку, поставят лавочки, наладят освещение и разобьют клумбы. Это нужно для повышения комфорта местных жителей.

Главным куратором благоустройства в Ставропольском крае выступает министерство строительства и архитектуры. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ходе голосования за объекты благоустройства в 2022 году, которое завершится 30 мая. Сотни тысяч ставропольцев уже выбрали проекты облагораживания городской территории.

Напомним, также на Ставрополье в этом году запланировано начать строительство 29 лечебных учреждений и реконструкцию 2 объектов со сроками ввода в 2022 году.