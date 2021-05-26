Губернатор Ставрополья поблагодарил предпринимателей за работу во время пандемии

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил предпринимателей региона с их профессиональным праздником 26 мая. Он поблагодарил их за вклад в развитие края и отдельно за работу во время тяжелый для них период - пандемию.

- Я благодарен всем, кто выстоял на пике пандемии, сохранил рабочие места для тысяч людей. Кто, несмотря на собственные трудности, участвовал в социальных проектах, поддерживал медиков, работал с волонтёрами. Я желаю вам реализации всех намеченных планов, растущей прибыли и крепкого здоровья, - заявил Владимиров.

Напомним, власти активно поддерживают предприятия, оказывая им финансовую поддержку. Так, "КП-Северный Кавказ" писала, что аграрно-промышленный комплекс Ставрополья получил 4 миллиарда рублей господдержки.

Эти деньги уйдут на поддержку фермеров и производителей для нового рывка в развитии сельского хозяйства.