На Ставрополье ожидается жаркое лето без затяжных дождей и града

Гидрометцентр спрогнозировал, что лето в Ставропольском крае будет избавлено от затяжных дождей, града и других ненастий. Температура воздуха не опустится ниже 21 градуса тепла - будет жарко.

Для местных жителей это хорошие вести. 25 мая Ставрополь потряс сильных ливень с градом, который затопил несколько домов, улиц и дворов. МЧС и ЖКХ устраняют последствия больше суток, а мэр города оперативно комментировал ситуацию с затоплением.

Но по словам экспертов, вчерашний дождь - вполне нормальное и привычное явление, которое не несло никакой опасности для людей. Хотя за прошлый сутки выпала почти месячная норма осадков.

Также "КП-Северный Кавказ" писала, что по улицам краевой столицы проплыли караси. Мужчина снял на видео свой улов: он доставал рыбин их потока воды, который бежал по проезжей части. А жители села Татарка запечатлели небольшой торнадо.

Нельзя не упомянуть страшный град, который накрыл весь регион несколько дней назад. Градины размером со сливу побили машины, крыши, сильно повредили больше трехсот домов. В Георгиевском городском округе даже ввели режим ЧС.