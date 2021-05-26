Аварийные службы Ставрополя в круглосуточном режиме устраняют последствия ливня 25 мая

В администрации Ставрополя сообщили, что аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за прошедшего сильного дождя с градом в городе. Сейчас специалисты расчищают ранее затопленные улицы, помогают местным жителям, которые пострадали от непогоды.

- Больше всего от стихии пострадала юго-западная часть города. Перед аварийными службами была поставлена задача в кратчайшие сроки провести весь комплекс мер по ликвидации подтоплений. Они будут работать в круглосуточном режиме до полного устранения всех последствий стихии, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уже сегодня диспетчеры приняли минимум 40 обращений о затоплении, а на 25 мая таких заявок было 16. Об этом оперативно рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко. Больше всего воды скопилось на проспекте Российском и улице 45-ой параллели. Местные жители предположили, что это случилось из-за неисправности ливневой канализации. Но в администрации опровергли эту информацию.

- Основная причина скопления воды в наносе стихией земли, веток, листвы с прилегающих полей на ливневые решетки. Они не давали возможности быстро принять большие потоки воды. Поэтому основные силы коммунальных служб были брошены на их расчистку. Здесь и на примыкающих улицах работы проводились всю ночь, - сказано в сообщении.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" опубликовала видео затопленных улиц Ставрополя, по которым "плыли" машины.