На Ставрополье 62-летний водитель Granta умер после ДТП с участием Mercedes

В пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю рассказали, что ночью 25 мая на 208 км дороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" случилась авария. При ДТП скончался один из водителей автомобилей.

По данным полиции, скончавшийся водитель Lada Granta выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу Mercedes Benz. Они столкнулись, от удара иномарка загорелась. В автомобиле были трое пассажиров, которых доставили с тяжелыми травмами в ближайшую больницу.

- Через несколько часов от полученных травм 62-летний водитель Granta скончался, – рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас специалисты проводят проверку крови этого водителя на наличие алкоголя, а также восстанавливают всю картину событий.