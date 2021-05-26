193 тысячи ставропольцев привились двумя компонентами вакцины от коронавируса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на сегодняшний день в регионе вакцинацию прошли 248 тысяч человек, из них 193 тысячи привились двумя компонентами вакцины от COVID-19.

- Победить пандемию поможет вакцинация. Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 248 тысяч жителей нашего края. В том числе, 193 тысячи человек получили второй компонент вакцины, - заявил глава региона.

Также он заверил, что Ставрополье располагает достаточным количеством вакцин для массовой иммунизации населения. По словам врачей, любую эпидемию можно победить, если обеспечить 80% населения с антителами. Это можно достичь несколькими способами: переболеть вирусом (что опасно) или вакцинироваться.

Отметим, "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели 60 граждан. Таким образом, число зараженных коронавирусом достигло 54509 человек.