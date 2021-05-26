В мэрии Ставрополя объяснили появление рыбы на затопленных улицах города

В администрации Ставрополя заявили, что караси попали на улицы города из-за повышения уровня воды в местном водоеме. Частный пруд с рыбой вышел из берегов и затопил несколько территорий садовых товариществ.

Аварийные службы ночью откачивали воду с затопленных участков.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала об инциденте. В социальных сетях появилось видео с Военного городка в Ставрополе, где мужчина показывает небольшую рыбу. По его словам, он выловил ее из потока воды, который заполнил проезжую часть из-за прорыва трубы.

Пользователи соцсетей засомневались в подлинности видео. Они посчитали, что очевидец купил рыбу заранее и подбросил ее на проезжую часть. Но в мэрии краевой столицы подтвердили подлинность видео.