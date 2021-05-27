В Ставрополе подпорную стену на Пионерском пруду украсили мозаичными граффити

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На территории Пионерского пруда теперь не только катаются на коньках в любое время года. Теперь здесь можно насладиться уличным искусством и сделать селфи на фоне нового арт-объекта. В модном месте, которое пользуется огромной популярностью у горожан, появился граффити.

100-метровую подпорную стену, отделяющую зрительный зал под открытым небом от леса, украсила разноцветная мозаика. Она стал ярким штрихом благоустроенной территории.

Напомним, благоустройство территории Пионерского пруда шло в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в Ставрополе с 2017 года. За это время удалось благоустроить 10 общественных территорий и 34 двора.

Также отметим, что рейтинговое голосование по определению объектов благоустройства на 2022 год идет до 30 мая на сайте https://26.gorodsreda.ru/ .

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в районе дома № 66/1 по улице Доваторцев Ставрополя идут работы в новом сквере. Яркие качели для малышей, спортивные и детские игровые площадки с современным оборудованием, около 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита.

Таким его благоустроят в рамках поддержки проектов, основанных на местных инициативах.