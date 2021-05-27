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Общество27 мая 2021 10:28

Ставрополью в период пандемии удалось избежать фатальных потерь в экономике

Об этом сообщил глава региона во время ежегодного послания
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

2020 год прошел на Ставрополье под знаком пандемии. Об этом заявил губернатор края во время ежегодного послания губернатора региона 27 мая 2021 год. Владимир Владимиров отметил, что прошлый год запомнился потерей близких, проблемами в бизнесе.

Однако, наш регион благодаря поддержке президента России, правительства РФ, а также местным инициативам смог выстоять и победить этот сложный период.

Так, на борьбу с коронавирусной инфекцией Ставрополье выделило более 11 миллиардов рублей.

- Удалось избежать фатальных потерь в экономике региона. В этом нам помогла выбранная нами стратегия, - прокомментировал глава региона.

Сайт stav.kp.ru проводит прямую трансляцию мероприятия.