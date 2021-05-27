В Ингушетии построят очистные сооружения в медучреждениях

Власти Ингушетии возведут очистные сооружения в республиканском онкодиспансере и центре фтизиопульманологии. Ранее объекты построили без этих обязательных для работы комплексов, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Вопрос поднял глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании, посвященном организации мониторинга, анализа и контроля над эффективностью реализации национальных и федеральных проектов. На достройку выделили средства из Национального фонда развития Ингушетии. Сейчас специалисты готовят смету. А ранее, чтобы отремонтировать систему очистного оборудования Джейрахской районной больницы, которая не работала с момента сдачи — пригласили специалистов из Ставрополя.

- Мы вынуждены изыскивать средства и закрывать прорехи в новых, казалось бы, объектах, которые сданы с недостатками. А есть еще долгострои, возведение которых тянется до семи лет. Нужно обновить все материалы, направленные в соответствующие органы, чтобы, наконец, нашлись виновные. Так дальше нельзя, - сказал Калиматов.

За возведением в республике новых объектов установлен строгий контроль. Власти в начале 2021 года решили применять в строительстве кирпич местного производства. Этот план уже начали реализовывать.

Всего за год в Ингушетии реализуют 43 региональных проектов. На них выделено более 10,2 млрд рублей. Бюджет направлен на осуществление более 80 мероприятий. Уже заключены 73 контракта, из них 53 – государственных и 20 – муниципальных.