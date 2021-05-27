На Ставрополье в 2021 году обеспечат качественной водой 346 тысяч жителей сел

В этом году на Ставрополье планируют построить 44 километра подводящих и разводящих сетей, отремонтировать капитально 92 км водопроводов. Об этом губернатор региона сообщил во время ежегодного послание губернатора Ставропольского края.

По его словам, это позволит обеспечить качественной водой 346 тысяч человек, которые живут в более чем 100 селах.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в прошлом году удалось решить проблемы с водоснабжением для 120 тысяч ставропольцев, проживающих в 32 селах. В целом, в развитие водоснабжения Ставрополья до 2024 года вложат 3 миллиарда рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор края предложил объявить 2022 год – Годом курортов Ставрополья. По мнению главы региона, курорты КМВ должны стать доступными не только для отдыха гостей из других регионов, но и для местных жителей.

Владимир Владимиров на заседании краевой Думы во время оглашения ежегодного послания подчеркнул, что на сегодняшний день здравницы края заполнены на 100 %.

Смотрите ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 27 мая 2021 на сайте stav.kp.ru.