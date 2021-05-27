Из затопленного дома в Ставрополе выкачали всю воду

В Ставрополе закончили откачивать воду из подвала в доме № 84/4 по улице Доваторцев. Об этом сообщает городская администрация.

Работы шли более суток, до 12 часов ночи. Водоснабжение в доме восстановят в течение дня. Сейчас для жильцов действует подвоз воды.

Ранее сообщалась, что за один день в городе выпала месячная норма осадков. Больше всех от непогоды пострадал юго-запад. Коммунальщики оперативно приступили к устранению последствий и работали круглые сутки. Было обработано 41 обращение, задействовано 12 единиц техники, десять помп. Ситуацию лично контролировал мэр Ставрополя Иван Ульянченко. Управляющие компании занимаются оценкой ущерба от ливней и града.