В Ставропольском крае до 2024 года появятся две новые ветряные станции

Владимир Владимиров отметил, что в прошлом году в крае появилась новая промышленная отрасль — ветроэнергетика

На Ставрополье до 2024 года появятся две новые ветряные станции. Об этом 27 мая поведал глава региона во время ежегодного послания.

Владимир Владимиров отметил, что в прошлом году в крае появилась новая промышленная отрасль — ветроэнергетика.

По его словам, открытие двух ветропарков в нашем регионе— это только начало. Владимир Владимиров рассказал, что инвесторы уже ведут строительство двух новых ветряных станций в Кочубеевском и Ипатовском округах. Кроме этого, готовятся еще два проекта в Труновском и Петровском округах Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2021 году обеспечат качественной водой 346 тысяч жителей сел. В целом, в развитие водоснабжения региона до 2024 года вложат 3 миллиарда рублей.

Также Владимир Владимиров отметил, что Ставрополью в период пандемии удалось избежать фатальных потерь в экономике.

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