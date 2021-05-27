По факту массовой драки в Ставрополе заведено уголовное дело

После драки около торгового центра "Маршал" в Ставрополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

25 мая в социальных сетях появилось сообщение о том, что в "Перспективном" дерутся более 10 человек. Причем драка больше походила на избиение нескольких человек. Видео с места опубликовали жильцы домов.

- По требованию Прокуратуры Ставропольского края 27.05.2021 возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц". Кроме того, в адрес организации, осуществляющей управление ТЦ «Маршал», внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, - сказано в сообщении прокуратуры.