В 2020 году бизнес вложил в Ставропольский край рекордные 232 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор сообщил, что в 2020 году бизнес вложил в Ставрополье рекордные 232 миллиарда рублей, что на 12% больше показателя 2019 года.

По словам Владимира Владимирова, три четверти этой суммы направили в реальный сектор экономики – промышленность, сельское хозяйство, а также обслуживающую их логистику. Также 5,5%, или более 12 миллиардов рублей, были вложены в отрасли здравоохранения и соцуслуг.

Губернатор поручил министерству экономического развития края разработать дорожную карту по достижению этого показателя. Владимир Владимиров подчеркнул, что заделом для дальнейшей работы является сформированный инвестиционный портфель края.

Он включает 243 проекта общей стоимостью 245 миллиардов рублей. Как прозвучало, треть этих средств уже вложена в объекты. Создано почти 3 тысячи новых рабочих мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье до 2024 года появятся две новые ветряные станции. Об этом 27 мая поведал глава региона во время ежегодного послания.

Владимир Владимиров отметил, что в прошлом году в крае появилась новая промышленная отрасль — ветроэнергетика. По его словам, открытие двух ветропарков в нашем регионе — это только начало.

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