На Ставрополье вырос спрос на услуги ремонтников, риэлторов и клининговых фирм

МТС проанализировала расходы ставропольских держателей банковских карт МТС Банка на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости, начавшемся в 2020 году благодаря программе льготной ипотеки.

Анализ показал, что в первые четыре месяца этого года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риэлторов увеличилось в 3,1 раза, компаний, занимающихся ремонтом, - в 2,9 раза, клининговых фирм - в 2,2 раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более чем в 1,5 раза вырос спрос на товары для дома, бытовую технику и мебель.

По данным МТС, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставропольцы стали больше приобретать товары для дома - объем покупок вырос на 60%, бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры) - на 58%, мебель - на 56%. Также значительно вырос спрос на обои, краски - 38% и строительные материалы - 26%. При этом средний чек увеличился примерно на 20%, а на отделочные материалы - на 10%, что говорит о росте цен за год.

Кстати, в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.