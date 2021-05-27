Ставропольский край сформировал резерв из 200 тысяч доз вакцины против ковид

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На сегодняшний день первый компонент вакцины от ковида получили более четверти миллиона ставропольцев.

- Это очень важно, что при таком внушительном количестве участников у нас не зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений после прививки, - подчеркнул губернатор.

По его словам, это еще один аргумент, подтверждающий безопасность применения вакцины. Об этом Владимир Владимиров сообщил во время ежегодного послания губернатора Ставропольского края 27 мая.

Напомним, что в апреле 2020 го года принят краевой закон о дополнительных гарантиях медикам и другим работникам в случае заражения коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей.

Общая сумма, перечисленная медицинским работникам и членам их семей в прошлом и в этом году, составила 1,2 миллиарда рублей. Их получили 1176 работников здравоохранения и выплаты продолжаются.