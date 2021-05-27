На Ставрополье «школьное» пособие для многодетных семей увеличится до 5 тысяч рублей. Об этом губернатор региона сообщил 27 мая во время послания к Думе Ставропольского края. Так, в прошлом году компенсацию на школьные форму и принадлежности получили около 25 тысяч семей региона, более 50 тысяч ребят.

Владимир Владимиров сообщил, такая выплата составляет 1203 рубля. Кроме того, президент России назначил новую меру социальной поддержки – единовременные 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Глава Ставрополья рассказал, что в нашем регионе поддерживают это решение дополнительными мерами на краевом уровне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край сформировал резерв из 200 тысяч доз вакцины против ковид. На сегодняшний день первый компонент вакцины от ковида получили более четверти миллиона ставропольцев.

- Это очень важно, что при таком внушительном количестве участников у нас не зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений после прививки, - подчеркнул губернатор.

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