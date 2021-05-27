На Ставрополье намерены усилить требования к охранникам, работающим в школах

В нашем регионе после трагедии в Казани провели проверку безопасности школ, детских садов, объектов дополнительного, профессионального образования, мест летнего организованного отдыха Фото: Архив "КП"

Одной из тем ежегодного послания губернатора Ставрополья стало повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях края.

В нашем регионе после трагедии в Казани провели проверку безопасности школ, детских садов, объектов дополнительного, профессионального образования, мест летнего организованного отдыха. Всего более 1 600 учреждений.

Эта проверка выявила ряд проблем, требующих решения. Одна из них – качество охраны образовательных объектов. Сегодня охрана организована везде. Но при этом лишь на трети объектов ее осуществляют специализированные компании или структуры.

- Даже с исправной тревожной кнопкой, с быстрой реакцией на вызов сил правопорядка – до прибытия помощи пройдут минуты. А они могут оказаться фатальными. Убежден, что здесь надо усиливаться. На входе должен быть профессионал, обладающий навыками действий в экстренных ситуациях и необходимыми для этого средствами, - считает Владимир Владимиров.

Губернатор поручил рассчитать потребность в мероприятиях и средствах для повышения качества охраны на всех объектах образования.

По итогам регион выступит с инициативой о внесении изменений в нацпроект «Образование» - с тем, чтобы сделать в нем отдельным разделом блок, посвященный улучшению безопасности детей.

Напомним, губернатор региона после трагедии в Казани, поручил членам регионального кабмина провести комплексную проверку школ, детских садов, организаций дополнительного, а также среднего профессионального образования на предмет обеспечения безопасности.

Первое, на что надо было обратить внимание – это работоспособность всех систем оповещения, а также - дееспособность структур, обеспечивающих охрану. По мнению губернатора, они должны четко понимать, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

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