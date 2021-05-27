Губернатор Ставрополья поручил провести индексацию выплат для «детей войны»

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Глава Ставрополья в ежегодном послании обратил особое внимание на величину ежегодных выплат для «детей войны». Эта мера поддержки работает в крае уже три года.

В этом году ее получателями на Ставрополье стали около 130 тысяч человек.

При этом, индексация размера выплаты, которая составляет сейчас 5 тысяч рублей, еще ни разу не производилась. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье «школьное» пособие для многодетных семей увеличится до 5 тысяч рублей.

Так, в прошлом году компенсацию на школьные форму и принадлежности получили около 25 тысяч семей региона, более 50 тысяч ребят. Владимир Владимиров сообщил, такая выплата составляет 1203 рубля.