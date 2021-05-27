Купить жилье на КМВ просто

Сегодня покупка недвижимости в курортной зоне стала больше реальностью, чем мечтой. Многие приобретают дома и квартиры, расположенные на территории популярных зон отдыха. В последнее время интерес к такому жилищному фонду предсказуемо вырос - как следствие пандемии и локдауна. Инвестиционные объекты и просто недвижимость для себя, для отдыха, для жизни теперь приобретается гораздо чаще, чем раньше.

На территории КМВ, например, новоселы также могут купить участок под строительство дома или уже готовую недвижимость. Например, для тех, кто ищет квартиру в Кисловодске, уже есть отработанные алгоритмы выбора и покупки. Сейчас строительная компания «Стройжилсервис» реализует квартиры на территории сразу нескольких строительных объектов в Кисловодске.

- За 28 лет на рынке недвижимости наша компания построила и реконструировала порядка 34 многоквартирных дома и социальных объектов. Сегодня мы продолжаем активную строительную деятельность на территории города-курорта Кисловодска, обеспечивая горожан и гостей курорта доступным жильем. Без партнерства банков в вопросе ипотечного кредитования сегодня уже невозможно представить механизм покупки недвижимости. Именно поэтому наша строительная компания взаимодействует, в том числе и с Россельхозбанком, который предлагает клиентам ряд программ для решения жилищного вопроса, в том числе и льготных, - подчеркнул генеральный директор ООО «Стройжилсервис» Дмитрий Пихельсон.

Уже сейчас клиенты Россельхозбанка могут приобрести квартиру в одном из жилищных комплексов в рамках ипотечного кредитования. Для разных категорий граждан специалисты РСХБ готовы подобрать оптимальную программу с учетом индивидуальных особенностей. А с компанией «Стройжилсервис» банк сотрудничает, хоть и не так давно, но уже очень плодотворно.

- Банк расширяет партнерские связи в сфере ипотечного кредитования. Сегодня в регионе мы взаимодействуем с застройщиками, риелторами, клиентами. Для наиболее эффективного осуществления деятельности Россельхозбанк в настоящее время реализует несколько программ для разных категорий граждан с оптимальными условиями для каждой конкретной целевой группы клиентов. Также мы стараемся максимально оптимизировать процесс получения ипотеки, улучшаем качество обслуживания, активно используем digital-технологии, - рассказала директор Ставропольского регионального филиала РСХБ Зоя Тихомирова.

Для того, чтобы ипотечные продукты банка стали еще доступнее для населения, специалисты Россельхозбанка на постоянной основе проводят обучающие мастер-классы среди сотрудников строительных организаций региона и представителей риэлтерского сообщества.

Также с начала этого года была запущена новая цифровая площадка Своё Жильё, входящая в состав экосистемы Россельхозбанка, способствующая мобильной отработке заявок на получение ипотечного кредита. Это значительно ускорило весь процесс совершения сделки.

Теперь можно оставить свою заявку на получение займа, заполнив несколько электронных полей и предоставив пакет необходимых документов в цифровом формате на платформе Своё Жильё www.svoedom.ru. Также подробную информацию об ипотечных продуктах можно получить, позвонив по номеру телефона горячей линии 8(800)100-0-100 или на официальном сайте банка www.rshb.ru.