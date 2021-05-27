Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 13:20

На Ставрополье учителям вдвое увеличат выплаты за подготовку победителей олимпиад

Не останутся и без внимания школьники, которые станут победителями олимпиад
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье по решению губернатора увеличат выплаты учителям за подготовку победителей школьных олимпиад.

Глава нашего региона сегодня, 27 мая во время оглашения ежегодного послания на 60-м заседании Думы края предложил удвоить размеры этих сумм. Не останутся и без внимания школьники, которые станут победителями олимпиад.

Владимир Владимиров предложил поддержать и детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье намерены усилить требования к охранникам, работающим в школах. На месте охранников должны будут работать профессионалы.