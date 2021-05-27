Бывший полицейский пойдет под суд за накрутку показателей в Минводах

В суд передали уголовное дело бывшего оперуполномоченного ОКОН Минераловодского ЛУ МВД России на транспорте Евгения Зыбарева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков, сообщает источник "КП-Ставрополь".

- Чтобы повысить статистику по выявлению преступлений в сфере оборота наркотиков, Зыбарев получал адреса тайников и затем передавал подконтрольным себе наркозависимым. Они же распространяли координаты тайников своим друзьям, которых уже ждали сотрудники правоохранительных органов, - рассказал собеседник "Комсомольской правды".

Так, зарегистрирован случай в феврале 2020 года, когда Зыбарев через сообщника Пасаулиди сбыл жительнице КМВ соль в крупном размере. После против нее возбудили уголовное дело. Преступление должностного лица установлено сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

- В отношении Зыбарева и Пасаулиди возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" и "Превышение должностных полномочий". Материалы переданы в Минераловодский городской суд, - уточнил источник издания.