На Ставрополье начальник почтамта ответит за мошенничество на сумму более 6 млн рублей

СКР возбудил 8 уголовных дел против начальника Благодарненского почтамта Федерального государственного унитарного предприятия Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России». Она подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2014 года по 2020 год женщина фиктивно трудоустроила на разные должности в отделения почтамта 8 своих знакомых, а выполнять их работу обязала своих подчиненных. Заработную плату подозреваемая забирала себе.

Так, «Почта России» причинен ущерб в размере свыше 6 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.