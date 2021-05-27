На Ставрополье из-за антисанитарии столовую детского центра закрыли на 3 месяца

В Петровском округе Ставрополья судебные приставы опечатали пищеблок детского оздоровительного образовательного центра из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Ставрополью.

По решению суда работу столовой приостановили на 90 суток. Выяснилось, что в помещении пищеблока поверхности потолка и стен имели признаки поражения грибком.

На некоторых участках также отсутствует краска. Помещение обязаны привести в порядок в течение 3-х месяцев.

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