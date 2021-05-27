Из-за болезни свиней предприятие на Ставрополье потеряло более 42 млн рублей

Против начальника управления ветеринарии Ставрополья, начальника Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных и ветеринарного врача СПК «Колхоз «Терновский» возбудили уголовное дело.

Они обвиняются в пособничестве в нарушении ветеринарных правил, нарушении ветеринарных правил и превышении должностных полномочий.

Так, в сентябре 2019 года начальник ветеринарии и начальник станции дали незаконные указания руководству «Колхоз «Терновский» об умерщвлении и скрытном захоронении 928 голов свиней, зараженных африканской чумой.

Ветеринарными правилами также пренебрегла и ветеринарный врач колхоза. Она направила в районную станцию информацию о якобы благополучной эпизоотической ситуации в колхозе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Это привело к тому, что одно из мясоперерабатывающих предприятий, куда поступили свиньи, остановило производство.

Ущерб для предприятия превысил 42 миллиона рублей, для бюджета региона — 6 миллионов.

Их выплатили, чтобы забрать некачественные продукты. Все материалы уголовного дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.