В Ставропольском крае 27 и 28 мая прогнозируются дожди и грозы

В Ставропольском крае 27 и 28 мая прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха будет достигать +27...+30 градусов.

27 мая в краевом центре прогнозируется +24 градуса, а также синоптики обещают кратковременный дождь.

28 мая ожидается +27 и без существенных осадков. 29 мая на Ставрополье температуре воздуха прогнозируется +31 во второй половине дня местами ожидается грозовой дождь. Возможен сильный дождь с градом.

В Ставрополе в этот день после обеда ожидается кратковременный дождь, гроза, град.

Тем временем в краевом центре, на улице Доваторцев полностью завершили откачку воды из подвала многоэтажки.

Напомним, за сутки в Ставрополе выпала почти месячная норма осадков. Больше всего от стихии пострадала Юго-Западная часть города.

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