В Кисловодске пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел сегодня, 27 мая, около 12:00, на проспекте Победы в Кисловодске. Там водитель автомобиля «Форд» не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди «Мерседес» и столкнулся с ним.

По инерции «Мерседес» врезался в столб электропередач. А Фордвыехал на встречную полосу, где врезался в Волгу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В результате аварии водитель и пассажир Волги доставлены в реанимационное отделение городской больницы.

За рулем Форда был 38-летний местный житель. У мужчины установили состояние опьянения. Теперь ему грозит лишение права управления и крупный штраф.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.