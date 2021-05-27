На Курортном озере Железноводска выявили нелегальный ресторан

Фото: Инстаграм главы Железноводска

В Железноводске пресекли незаконную деятельность ресторана на Курортном озере «30’Ка».

- Казалось бы, что работать сейчас вне закона невозможно. Оказалось, что казалось, - поделился глава курорта на своей странице в Инстаграм.

Евгений Моисеев получил обращение отдыхающих в свой директ с недовольствами по обслуживанию и непредоставления кассовых чеков одним из ресторанов в самом оживленном месте нашего Курортного парка - на озере «30'Ка».

Выяснилось, что заведение общепита стало принимать гостей, не имя регистрации в качество юридического лица или ИП, а также в отсутствие центрального водоснабжения и лицензии на торговлю спиртными напитками.

Правоохранители изъяли образцы алкогольной продукции, продаваемой из фляг без какой-либо маркировки, для проведения экспертизы.

- Мы против самопроизвольных незаконных попыток предпринимательства на территории нашего курорта. Продукция, не отвечающая требованиям Роспотребнадзора, может нанести ущерб здоровью посетителей, что недопустимо, - добавил глава ставропольского курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за антисанитарии столовую детского центра закрыли на 3 месяца. По решению суда работу столовой приостановили на 90 суток.