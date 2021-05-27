Депутаты Думы региона заслушали отчет за 2020 год и ежегодное послание губернатора Ставрополья

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

На майском заседании Думы Ставропольского края губернатор региона Владимир Владимиров выступил с отчетом о результатах деятельности правительства Ставропольского края за 2020 год и ежегодным посланием.

Доклад заслушали депутаты краевого парламента и приглашенные – представители правительства региона, депутаты Государственной Думы России, руководители федеральных структур, представители муниципальных образований, предприятий, организаций и общественных движений края.

Всего в мероприятии, которое прошло во Дворце культуры и спорта Ставрополя, приняли участие порядка 600 человек. Трансляция заседания Думы велась в сети Интернет и по телевидению и была доступна всем жителям Ставрополья.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что 2020 год прошел под знаком пандемии. Главными задачами в новых условиях для органов власти всех уровней стали сохранение здоровья ставропольцев и поддержка экономики.

Губернатор подчеркнул, что оперативно реагировать на вызовы времени позволило решение президента России Владимира Путина о передаче полномочий по борьбе с коронавирусом на региональный уровень.

Все ресурсы были направлены на то, чтобы минимизировать последствия пандемии и связанных с ней ограничений. Владимир Владимиров акцентировал, что благодаря решениям главы государства, федеральной помощи и краевым мерам поддержки удалось избежать фатальных потерь в экономике.

За поддержку инициатив правительства края, направленных на стабилизацию ситуации в крае и помощь землякам глава региона поблагодарил депутатов Думы Ставрополья.

Так, весной прошлого года в крае в числе первых регионов России был принят закон, установивший выплату медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. В 2020 году эту выплату получили 1176 работников или членов их семей.

Всего на мероприятия по борьбе с пандемией на Ставрополье направили более 11 миллиардов рублей, также принят пакет мер по поддержке экономики на 2 миллиарда рублей.

В своем отчете губернатор особо отметил героев прошлого года – медицинских и социальных работников, волонтеров, учителей и социально ответственный бизнес, всех, кто несмотря на сложнейшие условия продолжали на профессиональном уровне выполнять свою работу.

По ряду важнейших направлений экономики, например, строительство и промышленное производство, в 2020 году удалось обеспечить рост показателей. По словам губернатора, это точки опоры, с которых Ставрополье начинает восстановление.

Пандемия коронавируса вскрыла ряд системных проблем здравоохранения. Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что сегодня среди приоритетных задач отрасли – модернизация первичного звена здравоохранения и организация доступной медпомощи населению.

В прошлом году в крае построено 5 и отремонтировано 72 здания в 25 медицинских организациях, введены в эксплуатацию новые ФАПы, развивается санавиация, в медицинские учреждения края приобретено оборудование и автомобили. В этом году, который объявлен на Ставрополье годом здравоохранения, эта работа продолжится.

Также глава региона представил послание о социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае, включающее основные направления бюджетной и налоговой политики Ставрополья.

Губернатор акцентировал внимание на приоритетных для всех органов власти задачах на ближайшее время. Среди них – дальнейшее развитие здравоохранения, модернизация системы образования, поддержка семей с детьми, развитие курортов, решение проблем экологии.

В ближайшее время первоочередной задачей, по словам Владимира Владимирова, остается иммунизация населения. Сейчас первый компонент вакцины получили около 250 тысяч жителей края.

Губернатор отметил, что в крае есть ресурсы для повышения темпа вакцинации: в сутки вакцину могут получать до 20 тысяч человек, есть и достаточный резерв доз. Глава региона призвал жителей сделать прививку от коронавируса, при этом подчеркнув, что вакцинация останется добровольным решением каждого ставропольца.

Прозвучали в выступлении губернатора края и предложения по развитию курортного и оздоровительного потенциала региона. Он поручил профильному министерству разработать доступную для жителей всей России программу реабилитации в здравницах Кавказских Минеральных Вод после COVID-19. Также Владимир Владимиров объявил 2022 год годом курортов Ставрополья.

Губернатор также коснулся темы образования. Глава края предложил увеличить стимулирующие выплаты педагогам, чьи воспитанники добились успехов на олимпиадах и конкурсах регионального и федерального уровня, а также ввести премии и для самих школьников-победителей. Особо Владимир Владимиров сделал акцент на необходимости обеспечении безопасности в учреждениях общего и дополнительного образования, в местах организованного отдыха детей. Губернатор дал поручение просчитать необходимые средства для повышения качества охраны на всех объектах образования в крае.

В своем Послании глава Ставрополья выступил с рядом социальных инициатив. Он поручил краевому минфину увеличить размер «школьного» пособия для многодетных семей на каждого ребенка до 5 тысяч рублей уже начиная с нового учебного года.

Также будет увеличен размер ежегодной выплаты ставропольцам из категории «дети войны», которая была введена краевым законом в 2018 году, с 5 до 7 тысяч рублей с 2022 года.

В завершение Владимир Владимиров отметил, что прошедший год стал самым сложным за всю новейшую историю края, однако благодаря совместной эффективной работе Ставропольский край сумел выстоять и сохранить потенциал для развития.

- Мы завершили год без коллапсов, с новыми достижениями и ресурсами для роста. Ставрополье поддержали решения президента России и действия федерального правительства. Источником силы стала сплоченность и совместная работа всех ветвей власти, всех жителей края. Мы все помогали и поддерживали друг друга в этот непростой период, – отметил губернатор Владимир Владимиров.

После отчета и послания губернатора свои мнения о работе правительства края в 2020 году высказали руководители фракций в краевой Думе.

Комментируя отчет губернатора, председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов отметил, что пандемия коронавируса стала проверкой всех органов власти края и системы управления на прочность и слаженность.

- Задачи, стоявшие перед краем в прошлом году, выполнялись на максимально возможном уровне. Об этом свидетельствуют цифры и факты, приведенные в отчете. Владимир Владимирович обозначил приоритеты для дальнейшего развития края. Я уверен, что предложенные губернатором инициативы позволят Ставрополью планомерно двигаться к целям, которые поставил перед регионами президент России, и развивать важнейшие направления, такие как здравоохранение, социальную сферу, образование. Депутатский корпус готов, как и прежде, работать в единой команде и обеспечить эффективное законодательное сопровождение всех предложенных инициатив, – подчеркнул председатель Думы региона Геннадий Ягубов.