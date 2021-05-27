«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения стратегически важного объекта Кавминвод

Фото: Россети.

Этот питающий центр является стратегически важным, поскольку он обеспечивает электроэнергией очистные сооружения водоснабжающей организации, которая подает питьевую воду населению Минеральных Вод, Пятигорска и части Кисловодска Ставропольского края.

Кроме этого, подстанция обеспечивает электроэнергией три населенных пункта Карачаево-Черкесии, где проживает более двух тысяч человек. Поэтому ее надлежащему содержанию и своевременному ремонту оборудования уделяется пристальное внимание. Подстанция введена в эксплуатацию в 1977 году. Здесь установлено 2 трансформатора общей мощностью 20 МВА.

В 2000 году на питающем центре была проведена модернизация. Необходимые мероприятия для бесперебойной работы основного и вспомогательного оборудования объекта энергетики проводят ежегодно.

Специалисты Прикубанской группы подстанций филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» во главе с мастером Сергеем Мининым выполнили текущий ремонт комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10 кВ, провели ряд других ключевых мероприятий. Для безопасного проведения регламентных работ питающий центр был выведен в ремонт, при этом все потребители были обеспечены электроэнергией за счет подключения к другому центру питания.