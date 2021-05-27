Ингушетия рассказала о планах ремонта дорог в соседние республики

Ингушетия организует работы по ремонту дорог, связывающих республику с соседями. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

На сегодня завершен второй этап обновления трассы «Назрань — Терек» протяженностью в 4,64 километра — до границы с Северной Осетией. До реконструкции дорога была изношенной и частично разрушенной. Специалисты проложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и прочертили новую разметку. Дорога также обеспечит Ингушетию кратчайшим сообщением с Кабардино-Балкарией.

Ремонт шоссе «Зязиков-Юрта (Ингушетия) — Горагорское (Чечня)» займет несколько лет. К концу 2021 года планируется обновить 3,5 километра дороги из 16. На участке проложат двойной слой асфальтобетонного покрытия в 5 и 7 сантиметров, а также дорожную одежду в 20 сантиметров, которая позволит снизить нагрузку на дорогу. Подрядчиками будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения конструкций. Полностью работы над шоссе закончат в 2023 году.

«Ингушавтодор» также летом приступит к строительству подъездной дороги к селу Даттых от федеральной трассы «Кавказ» через Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми. Общая протяженность полотна – 17 км. На участке предполагается проведение полного комплекса дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов. Это позволит связать отдаленное возрождающееся село с внешними дорогами общей сети.