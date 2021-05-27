На Ставрополье 107 молодых семей получили свидетельства на жилищные выплаты

В Ставропольском крае 107 молодых семей получили свидетельства о праве на социальную выплату при приобретении жилья. Из них большая часть, 73 получателя, - многодетные семьи, сообщили в минстрое региона.

«На реализацию мероприятий по обеспечению молодых семей домами или квартирами в текущем году предусмотрено более 80 млн рублей.

Все участники программы 2021 года получили свидетельства. Теперь молодые семьи могут приступать к подбору жилья», - отметил и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.

Список участников программы на 2022 год формируется из заявок, поступивших до 1 июня этого года, а объем финансирования программы «Молодая семья» будет утвержден в конце года.

Напомним, в программу может включиться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя не превышает 35 лет.

Размер субсидии на покупку жилья в 2021 году составил 35% для семей, имеющих одного и более детей, и 30% - для участников программы, не имеющих детей.

Документы подаются в территориальные органы местного самоуправления по месту прописки. Семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и платежеспособной.