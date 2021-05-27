Ставропольский край перешел от выживания к стратегии развития

27 мая 2021 года глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что регион в начинает отходить от плана выживания к полноценному развитию. Он связал это с отступлением коронавирусной беды, которую население успешно преодолело.

- Это та точка опоры, с которой Ставрополье начинает восстановление после коронавирусного кризиса. От планов выживания мы возвращаемся к планам развития. Говоря иначе, от обороны переходим в контрнаступление, - завил Владимиров.

Он отметил, что пандемия не сокрушила экономику региона, а бюджет, напротив, ушел в профицит. "КП-Северный Кавказ" писала, что во время ежегодного послания Владимиров рассказал об увеличении выплат педагогам, "школьных" пособий, а также о том, каким станет грядущий 2022 год.

Политику губернатора оценили местные эксперты-политологи. По их мнению, регион уже достаточно самостоятелен и силен, чтобы решать серьезные социальные проблемы без поддержки государства.

- Глава Ставрополья развивается как один из самых успешных и современных губернаторов, которые очень точно чувствуют перемены, происходящие в обществе, - заявила политобозреватель Галина Ташматова.