Губернатор Ставрополья знает и использует сильные стороны региона - эксперт

27 мая 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимир выступил с посланием к населению в краевой думе. Это ежегодное мероприятие, во время которого местные власти рассказывают, что осталось позади, и намечают стратегию развития.

Политологи и обозреватели оценили выступление Владимирова. По их мнению, он хорошо чувствует проблемы и "чаяния" региона, поэтому край становится все более самостоятельным и сильным.

- Основной запрос сейчас связан именно со стратегией развития, с ответом на вопрос, как будет регион жить в условиях выхода из ковид-ограничений, снижения заболеваемости и возвращения к нормальной жизни. И ответ на этот вопрос актуален и очень важен для граждан. Мы видим, что в своем послании Владимиров учитывает особенности территории, ее сильные стороны и предлагает понятный план, - заявил политолог Виктор Потуремский.

Также "КП-Северный Кавказ" писала, что еще сказали эксперты по поводу политики Владимирова.