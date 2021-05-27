В Невинномысске наполовину благоустроили сквер Маяковского за 66 млн рублей

В администрации Невинномысска рассказали, что работы по благоустройству небольшого парка по улице Маяковского завершены уже на 50%. На работы выделили 66 миллионов рублей по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды".

Уже сейчас в сквере выложены новые дорожки, установлены скамейки и урны. В скором времени здесь высадят кусты и деревья, построят детскую и спортивную площадки, появятся новые фонари и клумбы. Эта территория станет более привлекательной и комфортной для жителей и гостей города.

Напомним, именно эту территорию для благоустройства выбрало населения в 2020 году. А сейчас в регионе проходит народное голосование за объекты облагораживания на 2022 год. Главной целью проекта стало вовлечения местных жителей в жизнь региона. Чем плотнее будет взаимодействие местных властей с народом, тем лучше и быстрее будут решены проблемы края.