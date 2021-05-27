На Ставрополье вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с подростком

В Минеральных Водах вынесли приговор по громкому ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Об этом "КП-Ставрополь" сообщает источник, знакомый с материалами уголовного дела.

30 июля 2020 года Илья и его одноклассник шли по обочинам проселочной дороги с рыбалки, катили велосипеды. В 20 часов школьника на скорости сбила тонированная "Приора". Подросток скончался на месте.

Поначалу виновным в аварии считали 71-летнего местного жителя. И только через полгода нашелся настоящий водитель "Приоры". Им оказался местный бизнесмен Казбек Богатырев. Все это время он якобы "работал, чтобы как-то материально возместить ущерб".

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

По словам источника "Комсомольской правды", Богатырев получил три года колонии-поселения. Приговор обжаловали все участники процесса.

Полностью историю чудовищной аварии можно прочитать на сайте kp.ru.

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