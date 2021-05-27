Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 20:19

В Ставропольском крае построят центр для одаренных детей как в Сочи

Это позволит раскрыть потенциал региональной молодежи и продвинуть их проекты
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае может появится новый центр для одаренных детей, который будет аналогичен организации в Сочи. Проект поддержала руководитель краевого совета женщин Татьяна Чумакова. По ее мнению, это позволит одаренной молодежи оставаться в России и действовать на ее благо, а не уезжать заграницу.

Также Чумакова оценила выступление губернатора с посланием к населению. "КП-Северный Кавказ" вела прямую трансляцию с мероприятия. По мнению главы совета женщин, регион достойно показал себя во время пандемии и сейчас только наращивает темпы развития.

Отметим, глава региона говорил о том, что в 2022 году планируют расширять творческие и интеллектуальные площадки для молодых людей, на которых они смогут показать свои таланты.

Образование