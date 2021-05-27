В Георгиевском округе обновят более 12 км дорог по госпрограмме за 84 млн

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края рассказали, что больше 12 километров дорог Георгиевского городского округа будут отремонтированы. На это местные власти получили 84 миллиона рублей.

Ремонт проходит по программе "Развитие транспортной системы", которая подразумевает комплексное восстановление дорог и "подтягивание" их к федеральным нормативам качества. Уже сейчас строители снимают старое покрытие и кладут новый асфальт.

Как рассказали в министерстве, под программу попали участки дорог в Георгиевске, поселках Новом, Падинском, Шаумянском, а также в станицах Александрийской и Урухской.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ремонте 11 км дороги "Обход города Буденновска" за 156 миллионов рублей. В перечень мероприятий входит не только смена асфальта, но обустройство кюветов и земляного полотна откосов и обочин.