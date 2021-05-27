Губернатор поблагодарил спецслужбы за предотвращение терактов на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение нескольких терактов на территории региона. Нападение хотели провести перед майскими праздниками.

- И повод еще раз сказать "спасибо" сотрудникам спецслужб. Которые каждый день оберегают нашу безопасность, чтобы все жители Ставрополья могли себя чувствовать спокойно и в праздники, и в будни, - заявил Владимиров.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что силами ФСБ были остановлены террористы, члены "Исламского государства" (организация, запрещенная на территории РФ). Еще в апреле хранители закона задержали жителя Ставрополя и выходца со Средней Азии, которые готовили взрывчатку для боевиков.

Видео с места событий можно посмотреть в материале "Комсомолки".