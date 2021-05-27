Дело агрария из Дагестана, который спекулировал на господдержке, передали в суд

СУ СК России по Республике Дагестан сообщает, что уголовное дело руководителя крупного сельхоз предприятия передали в суд. Следователи собрали все необходимые доказательства против бизнесмена, который украл почти 2 млн субсидий у государства.

По данным следствия, мужчина занялся строительством мелиоративных систем на своих участках. Для реализации проекта он подал документы на господдержку, которую ему одобрили. Он получил 1 миллион 700 тысяч рублей, но объем строительства оказался меньше, чем на бумаге. В итоге он присвоил себе почти 200 тысяч рублей.

Правоохранители собрали доказательства, выписали штраф и отправили дело в суд. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что СКР возбудил 8 уголовных дел против начальника Благодарненского почтамта Федерального государственного унитарного предприятия Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России».

С 2014 года по 2020 год женщина фиктивно трудоустроила на разные должности в отделения почтамта 8 своих знакомых. Так, «Почта России» причинен ущерб в размере свыше 6 миллионов рублей.