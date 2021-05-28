На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 60 человек

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 60 человек. Также за вчерашний день от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1494.

Число зараженных в крае достигло 54631.

- Победить пандемию поможет вакцинация. Но соблюдать меры эпидемиологической предосторожности тоже все еще важно. Берегите себя! Всем желаю здоровья – обратился Владимир Владимиров к землякам.