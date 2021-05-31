Суд Дагестана решит судьбу водителя водовоза, из-за которого погибли два полицейских

СУ СК России по Дагестану сообщило, что суд Махачкалы получил дело виновного в ДТП местного жителя, который допустил гибель нескольких полицейских. В скором времени судья решит, какое наказание получит подсудимый.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.

28 февраля 2021 года в Дагестане водовоз столкнулся с полицейским автомобилем. Он выехал на встречную полосу и на полной скорости влетел в "буханку". В результате аварии умерли два сотрудника районного отдела МВД, сержант и старший лейтенант полиции. Другие сотрудники полиции и сам виновник ДТП были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"КП-Северный Кавказ" собрала фото с места происшествия.