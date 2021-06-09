Губернатор Ставрополья сделал еще одну прививку против коронавируса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сделал еще одну прививку против COVID-19. Об этом он сообщил подписчикам в своем Инстаграме.

- Прошло почти полгода после прививки против COVID-19. Решил еще раз укрепить иммунитет, чтобы дополнительно защитить своих родных и доказать, что вакцина безопасна, - обратился он к землякам.

Так, глава региона рассказал, что сделал прививку первым компонентом в одном из пунктов вакцинации в Ставрополе. По его словам, самочувствие хорошее. Работоспособность в норме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первую прививку глава Ставрополья сделал 28 декабря 2020 года. Тогда же губернатор обещал делиться впечатлениями о своем самочувствии.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 55360. За вчерашний день скончались еще пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За сутки диагноз подтвердился у 58 человек. По словам Владимира Владимирова, всем оказывается медпомощь.