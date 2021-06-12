Раскрыта личность арестованного участника драки чиновников в Дагестане

В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения для спикера буйнакского собрания депутатов Даниял Шихсаидов. Его арестовали по делу об причинении вреда средней тяжести, передает Ленинский районный суд города.

По данным источника "Комсомольской правды", мужчина причастен к драке чиновников в Махачкале. В начале июня несколько человек устроили потасовку около Дома Профсоюзов. У пострадавшего травма головы, его личность не раскрывается. По факту возбуждено уголовное дело. Официальные источники не подтверждают причастность Шихсаидова к преступлению.